"لم يتفاعلوا مع أزمة الدولار".. تغييرات كبيرة تطال إدارات المصارف العراقية

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي، يوم الثلاثاء، عن تغييرات كبيرة تطرأ قريباً على إدارات المصارف مع انتهاء فترة تقييم أداء المديرين العامين.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "تغييرات كبيرة تطرأ قريبا على إدارات المصارف الحكومية، لتعيين من ذوي الخبرة المهنية والكفاءة والتي تتزامن مع تغيير محافظ البنك المركزي، خصوصا وان البعض منهم لم يتفاعل مع أزمة ارتفاع الدولار والحلول التي تضعها الحكومة في انهاء الازمة".

واضاف المصدر، ان "الحكومة لم يرق لها أداء بعض المصارف الحكومية من حيث التعامل مع أزمة الدولار والإصلاحات المصرفية الأخرى من حيث تنفيذ البرنامج الحكومي"، لافتا الى ان "التقييم الحكومي منح فترة 3 أشهر للمديرين العامين لتحسين وتطوير عملهم، ولهذا مع انتهاء المهلة قريبا سيبدأ التغيير".

وأمس الاثنين، قرر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إعفاء محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف من منصبه، وتكليف علي محسن العلاق إدارة البنك بالوكالة.

كما قرر السوداني أيضا، إحالة مدير المصرف العراقي للتجارة على التقاعد، وتكليف بلال الحمداني لإدارته إضافة إلى مهامه.

وتأتي هذه القرارات في وقت يشهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي منذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 ارتفاعاً تدريجياً ليصل لأعلى مستوياته خلال الأيام الأخيرة حيث تخطى حاجز 165 ألف دينار لكل 100 دولار.