"لم يتجاوز حاجز المليون".. استقرار اسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

استقرت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الأحد، في الأسواق المحلية ببغداد، فيما سجلت انخفاضاً في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت، صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عيار 21 بلغ 985 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 981 ألف دينار، وهي الأسعار نفسها المسجلة يوم أمس السبت.

وأضاف أن سعر بيع المثقال الواحد من الذهب العراقي عيار 21 بلغ 955 ألف دينار، فيما سجل سعر الشراء 951 ألف دينار.

وفي ما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 985 ألف دينار و995 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 955 ألف دينار و965 ألف دينار.

أما في أربيل، فقد سجلت أسعار الذهب انخفاضاً، إذ بلغ سعر بيع الذهب عيار 22 نحو مليون و19 ألف دينار، فيما بلغ سعر بيع عيار 21 نحو 973 ألف دينار، وعيار 18 نحو 833 ألف دينار.

يُشار إلى أن سعر الذهب عيار 21 كان قد تجاوز، في 21 كانون الثاني/يناير 2026، حاجز المليون دينار للمرة الأولى في الأسواق المحلية العراقية.

ويُسعَّر الذهب لدى الصاغة وفق معادلة تعتمد على سعر الأونصة عالمياً وسعر صرف الدولار في السوق المحلية.