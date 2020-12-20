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"لم تتأثر".. مشاريع محافظة عراقية بعيدة عن العجز المالي

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-20T18:02:22+0000
"لم تتأثر".. مشاريع محافظة عراقية بعيدة عن العجز المالي

شفق نيوز/ أكدت محافظة ديالى، يوم الاحد، استمرار العمل بالمشاريع المخصصة عام 2019  وعدم تأثرها او شمولها بالعجز المالي واجراءات التقشف.

وقال رئيس المهندسين في ديوان المحافظة وامين سر مجلس المحافظة السابق خضر مسلم لوكالة شفق نيوز، إن "العمل بمشاريع موازنة تنمية الاقليم لعام 2019 متواصل وبنسب انجاز تراوحت من 10-70% الى جانب المشاريع التي تم انجازها بالكامل"، مبيناً أن مجلس المحافظة السابق صادق على خطة شملت تنفيذ اكثر من 40 مشروعا موزعة في جميع الوحدات الادارية".

وأشار مسلم إلى أن "المحافظة تواصل خطط تغذية المشاريع غير المكتملة  منذ عام 2013، وأن تمويل مشاريع 2019 بعيد عن الازمة المالية التي عصفت بالبلاد العام الحالي بسبب جائحة كورونا وعدم اقرار اي موازنات للمحافظات لعام 2020."

وعن مشاريع 2021 اكد مسلم انه "ستواجه صعوبات وتأثيرات كبيرة بسبب الوضع المالي الراهن والازمة الاقتصادية الحالية"، منوهاً إلى أن "اقرار المشاريع للعام القادم لم يحدد حتى الان".

وتشكو ديالى من تدهور خدمي في عموم الوحدات الادارية والذي يعزوه المختصون الى قلة الموازنات السنوية للمحافظة وتبعات الفساد الى جانب التحديات والظروف الامنية منذ  عقدٍ ونصف.

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