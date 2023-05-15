لموازنة بلا عجز.. العراق بحاجة لبيع النفط بـ 75.8 دولاراً للبرميل

شفق نيوز/ رأى صندوق النقد الدولي، أن العراق بحاجة لبيع برميل النفط بسعر 75.8 دولاراً لتحقيق التعادل في الموازنة والابتعاد عن العجز.

وأظهر جدول للصندوق اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان التوازن في موازنة العراق لعام 2023 سيتحقق إذا كان سعر النفط الذي يبيعه 75.8 دولاراً للبرميل، بعدما كان 66.5 دولاراً للعام 2022 ، و53.3 دولاراً للعام 2021، و56.6 دولاراً للعام 2020.

واضاف انه من "المتوقع ان يزداد التوازن للسعر الذي يحتاجه العراق في عام 2024 ليصل الى 76.4 دولارا للبرميل.

واشار الى ان "اكثر الدول التي تحتاج لسعر أعلى في بيعها للنفط من أجل معادلة ميزانيتها هي البحرين وبواقع 126.2 دولاراً للبرميل لعام 2023، فيما أقل الدول هي قطر التي لا تحتاج إلا على 44.8 دولاراً للبرميل لمعادلة ميزانيتها خلال عام 2023.