لمواجهة "حرب البيض".. جمعية بديالى تبتكر طريقة لكسر احتكار المضاربين

شفق نيوز/ باشرت جمعية منتجي الدواجن في ديالى، بافتتاح مراكز للبيع والتسويق المباشر لبيض المائدة لمواجهة "حرب البيض" والارتفاع الكبير في أسعارها جراء قرار حظر استيراده من دول الجوار.

حرب البيض تستعر في العراق



وقال رئيس الجمعية في ديالى طالب الجسام الشمري لوكالة شفق نيوز، إن جمعية منتجي الدواجن وبمشاركة اصحاب مزارع تربية الدجاج باشروا بتسيير سيارات جوالة لأجل بيع البيض للمواطنين وبسعر خمسة آلاف دينار للطبقة الواحدة وفي جميع فروعها في المحافظات من أجل منافسة أسواق الجملة التي بدأت باحتكار هذه المادة وبيعها بسعر اكثر.

وبين الشمري ان هذا القرار لأجل حماية المستهلك المحلي وللوقوف مع أبناء شعبنا بهذه الظروف الصعبة والتي يمر البلد.

واكد ان الجمعية ستستمر بعملية التجهيز المباشر للمواطنين لحين استقرار الأسعار بغية قطع الطريق على المتصيدين بالماء العكر والذي يهدفون الى ضرب المنتج المحلي من خلال صيحات المضاربين بالسوق المحلية بهدف فتح الاستيراد.

وكانت وزارة الزراعة قد حظرت استيراد بيض المائدة من دول الجوار نتيجة ما أعلنته من حصول الاكتفاء الذاتي له محليا.

وفي تموز الماضي، قررت الحكومة العراقية حظر استيراد البيض من تركيا، وقال اتحاد الغرف الزراعية التركي إن العراق يستورد 85 في المائة من صادرات تركيا من البيض.

وتسبب القرار، في خسائر ضخمة لقطاع الدواجن في تركيا، وادى فور صدور القرار العراقي، الى قيام شركات الإنتاج بائتلاف نحو مليون بيضة تم تخزينها لمدة 20 يوما، وذلك لعدم قدرة السوق المحلية على الاستيعاب.



