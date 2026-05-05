لمواجهة "توقف الملاحة".. العراق يعرض خصومات نفطية تصل لـ33 دولاراً للبرميل

شفق نيوز - بغداد

قرر العراق خفض أسعار النفط للمشترين الذين يقررون المرور من مضيق هرمز تزامناً مع تصاعد حدة التوترات وتواصل عرقلة سلاسل إمداد الطاقة إلى السوق العالمية.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" بأن العراق يعرض خصومات على الأسعار الرسمية للنفط تصل إلى 33.40 دولاراً للبرميل لخام البصرة.

يأتي ذلك وفقًا لإشعار صادر عن شركة تسويق النفط الحكومية "سومو" بتاريخ 3 أيار/مايو الجاري، ويُفصّل مستويات الأسعار خلال فترات مختلفة من هذا الشهر.