"لمواجهة الانتكاسات".. مختصون يشددون على تطوير صناعة النفط بعيداً عن الاقتصاد الريعي

شفق نيوز/ أكد عضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية زياد خلف، يوم الاحد، ضرورة تظافر الجهود للنهوض بالقطاع النفطي العراقي، مشيراً إلى ضرورة التخلص من الاقتصاد الريعي الذي تعتمده الدولة حالياً.

وقال خلف خلال مؤتمر ومعرض النفط والغاز الذي عقد ببغداد، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "هذا المؤتمر الهام اقيم من قبل شركة فرونتير اكسشينج، لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع النفط والغاز في العراق، وبالأخص المشاريع الاستثمارية في البنية التحتية كالاستخراج النفطي والمصافي والتوزيع".

وشدد خلف على "أهمية التعاون بين الحكومة المركزية والقطاع المصرفي وشركات النفط العالمية للنهوض بواقع هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي جداً بالنسبة للاقتصاد العراقي".

وأشار خلف إلى أن "القطاعات الصناعية والتجارية والتي تمثل ايراداتها جزءاً كبيراً من الناتج المحلي، يمكن أن تسهم بشكل ايجابي وفاعل في الصناعة النفطية والغازية"، لافتاً إلى "ضرورة التخلص من الاقتصاد الريعي والاعتماد على النفط فقط".

وأوضح أن "التجارب أثبتت بأن الدول التي تعتمد على هذا الاقتصاد ليس لديها المقدرة المالية لمواجهة التحديات والانتكاسات والازمات الاقتصادية"، داعياً إلى "توفير فرص كبيرة للقطاع المصرفي الخاص في العراق وتوسيع مساهمته في الاقتصاد الوطني لتكوين رأس مال ثابت وناتجاً محلياً غير نفطي، بغية تقليل الاعتماد على مصدر واحد للدخل وهو النفط".

وأشار إلى أن "اتباع سياسة التمويل المصرفي بدلاً من اعتماد تمويل التنمية على الميزانية العامة، سيساهم ايضاً في تفعيل دور مؤسسات التمويل المتخصصة بالشكل الذي يؤدي الى تنامي الاستثمارات وتنمية الوعي الادخاري بين افراد المجتمع وتجميع المدخرات الوطنية وتوجيهها لتنمية الاصول الانتاجية في الاقتصاد الوطني".