لمنع أي تسرب.. المباشرة باستبدال أجزاء من أنبوب نقل الغاز إلى كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول في شركة نفط الشمال، يوم الخميس، بمباشرة الطواقم الفنية والهندسية باستبدال أجزاء من خط نقل الغاز الطبيعي من حقل عجيل في محافظة صلاح الدين، باتجاه مقر الشركة في كركوك، لمنع أي تسرب غازي مجدداً.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ملاكات الشركة ولضمان ديمومة ضخ الغاز الطبيعي إلى منشآتها باشرت باستبدال المقاطع المتآكلة من الأنبوب بسبب الاستخدام وتقادم شبكة الأنابيب الناقلة".

وأضاف أن "هذه الأعمال تأتي للحد من خطر التسرب وإيقاف الضخ وما يترتب عليه من كلف وهدر للغاز وللحفاظ على بيئة عمل آمنة وخالية من التلوث البيئي".

وتابع المصدر أن "عملية الاستبدال هدفها أيضاً تطوير البنى التحتية وتحديث شبكة الأنابيب الناقلة للحيلولة دون حصول تسرب غازي كما حصل قبل أسبوع وتم معالجة الأضرار ومعاودة ضخ الغاز في حينها".

وكان مصدر مسؤول في دائرة بيئة صلاح الدين قد أبلغ وكالة شفق نيوز يوم الأربعاء 12 من الشهر الجاري، بانفجار في أحد أنابيب نقل الغاز الطبيعي من حقل عجيل النفطي، ما أدى إلى انتشار رائحة الغاز في مناطق واسعة من المحافظة.

وبين أن "الرائحة التي انتشرت في قضائي الدور وسامراء ووصلت إلى مناطق واسعة بمحافظة صلاح الدين، سببها حدوث تسرب للغاز من أحد خطوط نقل الغاز الطبيعي من حقل عجيل إلى شركة غاز الشمال على طريق كركوك - تكريت".

وأضاف المصدر أن "انفجار الأنبوب المخصص لنقل الغاز ناتج عن تقادمه"، مشيراً إلى أن "طواقم فنية تعمل على إعادة السيطرة على الغاز بقطعه من مصدره وثم معالجة التآكل الحاصل في الأنبوب لغرض إعادة ضخ الغاز فيه من حقل عجيل اتجاه شركة غاز الشمال".

وكان مصدر مسؤول في شركة نفط الشمال، قد أبلغ وكالة شفق نيوز يوم الجمعة 14 شباط/ فبراير الجاري، عن استئناف الضخ في حقل عجيل النفطي، بعد توقف استمر يومين نتيجة انفجار وقع في أحد أنابيب نقل الغاز بسبب تقادمه.