"لمراقبة أموال الدولة".. سامي تبحث مع النقد الدولي تطبيق حساب الخزينة الموحد

شفق نيوز/ بحثت وزيرة المالية العراقية طيف سامي، مع خبراء صندوق النقد الدولي، يوم الاثنين، إمكانية وخطوات تصميم وتطبيق نظام حساب الخزينة الموحد TSA.

جاء ذلك خلال رئاسة طيف سامي، الاجتماع التشاوري مع خبراء صندوق النقد الدولي (الميتاك) عبر قنوات التواصل المرئي، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحسب البيان، حضر الاجتماع، مدير عام دائرة المحاسبة، والفريق الوزاري المعني بالمشروع، إلى جانب مشاركة المديرين العموميين لمصارف الرافدين والعقاري والمصرف العراقي للتجارة، وممثلين عن مصارف الرشيد والصناعي والزراعي والنهرين الإسلامي.

وناقش المجتمعون، المخرجات المصادق عليها خلال الفترة السابقة، واستعرضوا المراحل القادمة لتنفيذ مشروع TSA وفق التوقيتات الزمنية المحددة والكُلف المرصودة.

كما بحث الاجتماع، مدى إستجابة النظام مع باقي الأنظمة الفرعية مثل إعداد الموازنة الاتحادية العامة، وأنظمة المشتريات والمدفوعات والأصول الثابتة ونظام الرواتب ونظام الإيرادات والإدارة النقدية وغيرها.

وقالت سامي، وفق البيان، إن "الوزارة حريصة على التوسع فى استخدام الحلول التكنولوجية لضمان التحديث المستدام للأنظمة المالية، وفقًا لأحدث المعايير والخبرات العالمية بما ينسجم مع جهود مواجهة التحديات وتيسير إجراءات التمويل بأوقات قياسية".

وأوضحت أن "تطبيق الحساب سيتيح إمكانية مراقبة حركة سير التمويلات إلى وحدات الإنفاق وتحديد المتبقى في حسابات الدوائر واستعادته لصالح خزينة الدولة، فضلا عن تشخيص الوحدات التي ما زالت خارج منظومة توطين الرواتب".

ولفتت وزيرة المالية، إلى أن "المشروع سيوفر قاعدة بيانات دقيقة تساهم في عمليات المحاسبة وتشخيص الأخطاء ومعالجتها لحظياً"، مؤكدة السعي إلى "الاتفاق مع فريق الدعم في البنك الدولي على مشاركة الكوادر العراقية ضمن برامج تأهيلية موسعة بإشراف البنك، بهدف تعزيز خبرات ومهارات الكوادر العاملة على الحساب، وضمان نجاح إدارته بمهنية وكفاءة عالية".