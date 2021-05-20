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ألمانيا والعراق يتقدمان لائحة الدول المستوردة للصادرات الزراعية من بتركيا

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-20T08:28:58+0000
ألمانيا والعراق يتقدمان لائحة الدول المستوردة للصادرات الزراعية من بتركيا

شفق نيوز/ اعلنت جمعية المصدرين الأتراك (TIM)، يوم الخميس، ان ألمانيا والعراق أحرزا الشهر الماضي المراتب المتقدمة في لائحة الصادرات الزراعية التركية.

وقالت الجمعية، في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ ان "الصادرات الزراعية التركية خلال شهر نيسان بلغت 2 مليار و 360 ألف دولار بزيادة بلغ نسبته 33.9 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق"، مشيرة إلى أن "حصة القطاع الزراعي من إجمالي الصادرات بلغ 12.6 في المائة".

وأشار إلى أن "أعلى طلب على قطاعات الزراعة خلال الشهر الماضي جاء من ألمانيا والعراق"، مبينة أنه "يتم تصدير معظم البندق والمنتجات والفواكه المجففة ومنتجات الفاكهة والخضروات والزيتون وزيت الزيتون إلى ألمانيا، في حين أن قطاعات الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومنتجات الورق والأثاث ومنتجات الغابات وتربية الأحياء المائية والمنتجات الحيوانية تصدر أكثر إلى ألمانيا العراق".

وبين أن "العراق استورد الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومنتجاتها التركية مقابل 121 مليوناً و 577 ألف دولار، واستورد ورق أثاث ومنتجات حرجية مقابل 82 مليوناً و 332 ألف دولار، واستورد تربية الأحياء المائية والمنتجات الحيوانية 52 مليون 493 ألف دولار".

ويستورد العراق معظم السلع والبضائع من دول الجوار وخاصة إيران وتركيا، فيما أرجع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم أمس الأربعاء، أسباب تراجع القطاع الزراعي في العراق الى نتيجة الحروب والصراعات، وسوء الادارة والتخطيط وتفشي الفساد الذي حال دون أن يكون القطاع الزراعي متصدرا لبقية القطاعات بعد النفط.

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