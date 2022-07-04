ألمانيا تسجل عجزا تجاريا لأول مرة منذ 31 عاما

شفق نيوز/ أظهر تقرير لمكتب الإحصاء الفيدرالي في ألمانيا (Destatis)، أن البلاد سجلت في مايو/ ايار الماضي عجزا في التجارة الخارجية بلغ مليار يورو، وذلك لأول مرة منذ العام 1991.

وجاءت النتيجة مخالفة لتوقعات المحللين، الذين استطلعت آراءهم وكالة DailyFx، حيث توقعوا تسجيل فائض عند 2.7 مليار يورو، لكن تم تسجيل عجز لأول مرة منذ العام 1991، وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ".

وانخفضت الصادرات في مايو/ ايار الماضي بنسبة 0.5% مقارنة بشهر أبريل/ نيسان الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 4.4% في الشهر السابق (مارس/ اذار 2022)، فيما توقع الخبراء زيادة بنسبة 0.9%.

في حين نمت الواردات في الشهر نفسه (مايو/ ايار 2022) بنسبة 2.7% على أساس شهري بعد ارتفاعها بنسبة 3.5% في أبريل 2022، وكان المحللون قد توقعوا نموا بنسبة 0.9%.