ألمانيا تبحث التعاون بمجال دعم المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة في بغداد

شفق نيوز/ بحث رئيس غرفة تجارة بغداد فراس الحمداني، يوم الاربعاء، مع السفارة الالمانية إمكانية إقامة معرض تجاري مشترك مع الوكالات الألمانية، فيما تم الاتفاق على تعزيز التعاون في ريادة الأعمال والابتكارات وبرامج تمكين المرأة وتأهيل قدرات الشباب وسيدات الأعمال.

وذكرت غرفة تجارة بغداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الحمداني ألتقى بمستشار الاقتصاد والسياسة والهجرة والصحافة في السفارة الألمانية، جيرون ويس في مقر السفارة ببغداد للتباحث في عدة قضايا مهمة تخص رجال الأعمال والشركات العراقية والتاجر العراقي على حد سواء.

وبينت أن اللقاء تناول إمكانية عمل معرض تجاري مشترك بهذا الخصوص مع الشركات العراقية الوكالات التجارية الألمانية "Brands"، ومتابعة تسهيل منح تأشيرات الدخول للتجار العراقيين للمشاركة في المؤتمرات والندوات والمعارض الدولية في ألمانيا.

كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون في ريادة الأعمال والابتكارات وبرامج تمكين المرأة لتعزيز وتأهيل قدرات الشباب وسيدات الأعمال للدخول في سوق العمل العراقي.

وتناول اللقاء أيضاً فتح مجال التعاون مع البنك الألماني للتنمية "KFW" لدعم المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة المسجلة في قاعدة بيانات مركز ريادة الأعمال في غرفة تجارة بغداد.