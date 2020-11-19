لماذا خدمة الإنترنت رديئة في العراق؟ البرلمان يعدد الأسباب

شفق نيوز/ أشرت لجنة الخدمات النيابية يوم الخميس، جملة عراقيل تخص خدمة الانترنت في العراق، دفعت إلى تأخير إطلاق خدمات الجيل الرابع " 4G" لغاية الان.

وقال عضو اللجنة الخدمات النائب جاسم البخاتي في حديث لوكالة شفق نيوز إن "رداءة خدمة الانترنت يلمسه كل مواطن في البلاد، فضلا عن ارتفاع كلفة الاشتراك بتلك الخدمات مقارنة بالدول العربية والإقليمية"، عازيا ذلك الى "تقادم البنية التحتية للاتصالات في العراق".

واضاف ان "هناك قفزات لدول الجوار بما يتعلق باستخدام خدمات 4G وحتى خدمات 5G التي بدأت باستعمالها بعض الدول ومنها السعودية، في حين كان من المفترض ان يتم اطلاق خدمة 4G في العراق مع بداية العام الحالي، حيث كانت الامور مهيئة لذلك الا انه لم نرَ أي بوادر بهذا الاتجاه وبالشكل الذي يلمسه المواطن من خلال هذه الخدمة".

واشار البخاتي الى ان "هيئة الاتصالات طالبت بمنحها صلاحية تراخيص الإنترنت بدلا من الوزارة من أجل تغيير مجريات العمل أسوة بدول الخليج"، مستدركاً في الوقت نفسه أن "المشكلة نحن ملتزمون دائماً بالوزارة الاتحادية وهي بحد ذاتها مطلوبة 7 مليارات دينار كرواتب للموظفين باعتبارها من الوزارات الخاسرة".

ولفت البخاتي إلى أن "قطاع الاتصالات هو قطاع مهم ويجب أن يكون فاعل وداعم للموازنة للاقتصاد العراقي".

وذكرت مؤسسة "أكامي" للإنترنت المختصة بتحديد سرعات الإنترنت والتحميل والتنزيل عالمياً، وشملت 185 دولة، في تموز 2019 دراسة كشفت فيها أن العراق حل بالمرتبة 179 بسرعة تنزيل بلغت 0,75 ميغابايت في الثانية، فضلا عن الأكثر تكلفة في خدمة الإنترنت.