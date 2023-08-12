للأسبوع السابع.. مكاسب كبيرة لخام البصرة

شفق نيوز/ حقق خام البصرة مكاسب كبيرة بعد قلصت السعودية ودول أوبك الإمدادات.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على ارتفاع بلغ 1.30 دولار ليصل الى 86.22 دولارا، وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 4.43 دولارات، بما يعادل 5.42%.

فيما اغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع ايضا بلغ 1.45 دولار ليصل الى 89.52 دولارا، وسجل مكاسب اسبوعية ايضا بلغت 4.68 دولارات او ما يعادل 5.52%".

اما خام برنت فقد اغلق في آخر جلسة له من أمس الجمعة على ارتفاع بمقدار 41 سنتا ليصل الى 86.24 دولارا، و سجل مكاسب اسبوعية بلغت 57 سنتا او ما يعادل 0.66%.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في آخر جلسة له من يوم الجمعة على ارتفاع ايضا بمقدار 37 سنتا ليصل الى 83.19 دولارا للبرميل، وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 0.37 دولار او ما يعادل 0.45% .

وارتفعت أسعار النفط، مدعومة بتوقعات متفائلة بشأن الطلب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ووكالة الطاقة الدولية.