للأسبوع الرابع على التوالي ..خام البصرة يسجل خسائر جديدة ‎

شفق نيوز/ سجل خام البصرة الثقيل وخام البصرة المتوسط خسائر للأسبوع الرابع على التوالي وسجلت أسعار النفط في الأسواق العالمية رابع انخفاض أسبوعي على التوالي بأكثر من 4‎%‎‎ .

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم الجمعة على انخفاض بلغ 1.15 دولار ليصل الى 75.49 دولارا، و سجل خسائر أسبوعية بلغت 2.11 دولار بما يعادل 2.44‎%‎.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على انخفاض بلغ 1.15 دولار ليصل الى 78.93 دولارا، وسجل خسائر أسبوعية بلغت 2.71 دولار او ما يعادل 2.44‎%‎.

وسجلت أسعار النفط رابع انخفاض أسبوعي على التوالي؛ إذ تفوّقت مؤشرات على نمو مخيّب للآمال للطلب العالمي على الوقود على المخاوف من تعطل الإمدادات، وسجل خام البرنت خسائر أسبوعية بنسبة 4.3% ،وسجل لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي خسائر أسبوعية بنسبة 4.7%.