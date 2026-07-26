للأسبوع الرابع على التوالي.. الولايات المتحدة لا تستورد النفط الخام من العراق

شفق نيوز - بغداد/ واشنطن

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة لم تستورد أي شحنات من النفط الخام العراقي خلال الأسبوع، وذلك للأسبوع الرابع على التوالي.

وبحسب البيانات،التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز بلغت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام العراقي صفراً خلال الأسبوع المنتهي في 17 تموز، بعدما كانت قد سجلت 71 ألف برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 19 حزيران، قبل أن تتوقف الواردات الأميركية من العراق طوال الأسابيع الأربعة التالية.

وفي المقابل، تصدرت كندا قائمة موردي النفط الخام إلى الولايات المتحدة بواقع 3.635 ملايين برميل يومياً، تلتها فنزويلا بـ688 ألف برميل يومياً، ثم المكسيك بـ480 ألف برميل يومياً.

كما استوردت الولايات المتحدة 242 ألف برميل يومياً من البرازيل، و141 ألف برميل يومياً من كولومبيا، و103 آلاف برميل يومياً من الإكوادور، و8 آلاف برميل يومياً من ليبيا.

فيما لم تسجل أي واردات من السعودية أو العراق أو نيجيريا خلال الأسبوع الماضي، وفق البيانات الأسبوعية الأولية لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.