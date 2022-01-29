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للأسبوع الرابع تواليا.. أسعار النفط تغلق على مكاسب

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-29T06:35:12+0000
للأسبوع الرابع تواليا.. أسعار النفط تغلق على مكاسب

شفق نيوز/ أغلقت أسعار النفط للأسبوع الرابع تواليا على مكاسب بدعم من المخاوف بشأن الإمدادات والمخاوف السياسية.

أغلق خام برنت في آخر جلسة له الجمعة على ارتفاع بمقدار 0.69 دولار ليصل الى 90.03 دولار، وحقق ربحا اسبوعيا بلغ 2.14 دولار او ما يعادل نسبة 2.43% في اسبوع.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أيضا على ارتفاع بمقدار 0.21 دولار ليصل الى 86.82 دولار للبرميل وحقق ربحا اسبوعيا ايضا بلغ 1.68 دولار او ما يعادل نسبتها 1.97%.

وارتفعت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي وتصاعدت المخاوف بشأن الإمدادات هذا الأسبوع بعد صراع عسكري محتمل في أوكرانيا والذي من شأنه التسبب في اضطراب أسواق الطاقة وخاصة إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

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