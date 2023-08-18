للإسبوع الخامس الدولار يحقق ارباحاً مقابل باقي العملات الرئيسية في العالم

شفق نيوز/ يتجه الدولار لأسبوع مكاسب خامس مقابل أقرانه الرئيسيين ، وهو أطول خط منذ 15 شهرًا ، حيث دعا الاقتصاد الأمريكي المرن إلى ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول بينما أدى التعافي المتعثر للصين إلى تحفيز الطلب على سلامة العملة الأمريكية.

مع ذلك ، قلص الدولار يوم الجمعة بعض هذه المكاسب حيث أبقى ارتفاعه مقابل الين المتداولين على حافة الهاوية ضد مخاطر التدخل ، وارتفع اليوان بعد أن حدد بنك الشعب الصيني إصلاحًا يومي أقوى بكثير من المتوقع. .

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي - الذي يقيس العملة مقابل ستة منافسين في الأسواق المتقدمة ، بما في ذلك الين واليورو - بنسبة 0.14 ٪ إلى 103.26 في الصباح الآسيوي ، بعد أن لامس أعلى مستوى في شهرين عند 103.59 بين عشية وضحاها.

وللإسبوع ، من المقرر أن يكسب 0.39٪.

ويوم الخميس ، أظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن معظم أعضاء لجنة تحديد سعر الفائدة استمروا في رؤية "مخاطر صعودية كبيرة للتضخم" ، مما يشير إلى ميل نحو المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.

وعززت البيانات الاقتصادية القوية هذا الأسبوع ، ولا سيما مبيعات التجزئة ، بالفعل من حالة المزيد من التشديد.

كل ذلك ساعد في دفع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ أكتوبر عند 4.328٪ يوم الخميس.

ومقابل الين ، تراجع الدولار بنسبة 0.22٪ إلى 145.515 يوم الجمعة ، بعد أن وصل إلى ذروة تسعة أشهر عند 146.40 بين عشية وضحاها.

وفي خريف العام الماضي ، أدى ارتفاع الدولار إلى ما بعد 145 إلى أول تدخل لشراء الين من السلطات اليابانية منذ جيل.

وارتفع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.0892 دولار ، منتعشًا من أدنى مستوى له في ستة أسابيع يوم الخميس عند 1.08565 دولار.

مقابل اليوان ، انخفض الدولار بنسبة 0.11٪ إلى 7.2895 في التعاملات الخارجية ، مع اكتساب العملة الصينية الدعم من إعداد البنك المركزي لنقطة الوسط الرسمية عند 7.2006 ، أقوى بأكثر من 1000 نقطة من تقديرات "رويترز".

وتراجعت العملة الصينية إلى أدنى مستوى لها في تسعة أشهر عند 7.3490 يوم الخميس في الأسواق الخارجية.

تفاقمت المشاكل الاقتصادية في الصين ، حيث سعت شركة التطوير العقاري China Evergrande <3333.HK> للحصول على الحماية بموجب الفصل 15 في محكمة الإفلاس الأمريكية.

وأصيبت بكين بخيبة أمل حتى الآن من التحفيز ، حتى مع أن كل إصدار جديد من البيانات يرسم صورة قاتمة بشكل متزايد للتوقعات الاقتصادية.

وارتفع الدولار الأسترالي ، الذي يتم تداوله غالبًا كوكيل للصين ويميل إلى تتبع اليوان في الأيام الأخيرة ، بنسبة 0.25٪ إلى 0.6418 دولار ، مواصلاً ارتداده من أدنى مستوى في تسعة أشهر يوم الخميس عند 0.6365 دولار.

وفي الوقت نفسه ، تراجعت أكبر عملة مشفرة في العالم ، وهي عملة البيتكوين ، بالقرب من أدنى مستوى لها في شهرين بعد انخفاضها بنسبة تزيد عن 8.5٪ إلى 26266 دولارًا يوم الخميس. وبلغ آخر مرة 26609 دولارات.