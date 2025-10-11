للأسبوع الثاني.. نفط البصرة يغلق على خسارة

شفق نيوز- البصرة

أغلق خاما البصرة الثقيل والمتوسط، على خسارة للأسبوع الثاني على التوالي.

واغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم الجمعة على انخفاض بلغ 1.32 دولار ليصل الى 63.08 دولاراً وسجل خسارة اسبوعية بلغت 13 سنتا بما يعادل 0.21%

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في اخر جلسة له على انخفاض ايضا بلغ 1.32 دولار ليصل الى 64.76 دولاراً، وسجل خسارة اسبوعية بلغت 13 سنتا او 0.2 %،

وتكبدت أسعار النفط خسائر حادة عند التسوية، مع تلاشي علاوة المخاطر بعد اتفاق غزة، وهوى الذهب الأسود أكثر من 3%، عقب موافقة إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطة لإنهاء الحرب في غزة.