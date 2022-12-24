للأسبوع الثاني.. مكاسب لخام البصرة مع الإغلاق

شفق نيوز/ أغلق خام البصرة على مكاسب اسبوعية بلغت نحو 3 % اسوة بباقي الخامات النفطية الاخرى التي سجلت مكاسب ايضا.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على انخفاض بلغ 45 سنتا ليصل إلى 71.79 دولاراً، إلا أنه سجل مكاسب اسبوعية بلغت 2.03 دولارا بما يعادل 2.91%.

فيما أغلق خام برنت في آخر جلسة من أمس الجمعة على ارتفاع بمقدار 2.94 دولاران ليصل إلى 83.92 دولاراً، وسجل مكاسب كبيرة بلغت 4.88 دولارات او ما يعادل 6.17 %.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في آخر جلسة له من يوم الجمعة على ارتفاع ايضا بمقدار 2.07 دولاران ليصل الى 79.65 دولارا للبرميل، وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 5.36 دولارا او ما يعادل 7.21 % .

وارتفعت أسعار النفط أمس الجمعة مع تعافي الطلب في الصين ومع تهديدات روسيا بخفض إنتاجها بمقدار 700 ألف برميل بعد تحديد اسعار النفط لديها من قبل الاتحاد الاوربي وامريكا.