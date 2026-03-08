للأسبوع الثاني على التوالي .. انخفاض صادرات العراق النفطية لأميركا

شفق نيوز - بغداد / واشنطن

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأحد، انخفاض صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي.

وقالت الإدارة في احصائية لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من عشر دول رئيسية بلغت معدل 5.665 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 436 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ معدل 6.101 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية إلى أمريكا بلغت معدل 154 ألف برميل يوميًا، منخفضة بمقدار 6 آلاف برميل يوميًا عن الأسبوع الذي سبقه، والذي بلغ معدل 160 ألف برميل".

كما أشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.930 ملايين برميل يوميا، تليها السعودية بمعدل 520 ألف برميل يوميا، ومن كولومبيا بمتوسط 289 ألف برميل، ومن المكسيك بمعدل 245 ألف برميل يوميا".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من نيجيريا بلغت معدل 202 ألف برميل يوميا، ومن فنزويلا و بمعدل بلغ 143 ألف برميل يوميا، ومن البرازيل معدل 104 آلاف برميل يوميا، و من ليبيا بمعدل 71 الف برميل يوميا، ومن الإكوادور بمعدل 7 آلاف برميل يوميا".

وتستورد أميركا معظم النفط الخام ومشتقاته من هذه الدول الرئيسية العشر، ويقدر استهلاك أمريكا اليومي من النفط حوالي 20 مليون برميل، وتعد بذلك أكبر مستهلك للنفط في العالم.