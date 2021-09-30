للأسبوع الثاني.. أسعار الذهب تتراجع في السوق العراقية

شفق نيوز/ استمرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالتراجع للأسبوع الثاني على التوالي، اليوم الخميس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر وسط العاصمة ‍‍بغداد سجلت، اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 353 الف دينار، بعد ان سجلت 355 الف دينار عراقي يوم امس الاربعاء، فيما بلغ سعر الشراء 349 الفاً.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضاً أيضاً عند 323 الف دينار، بعد أن سجل 325 الف دينار يوم الخميس الماضي، في حين بلغ سعر الشراء 319 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 355 الف دينار و360 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 325 الفاً و330 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).