للأسبوع الثاني.. خسائر أسبوعية لخامي البصرة

شفق نيوز/ أغلق خام البصرة على خسارة اسبوعية للأسبوع الثاني تواليا مع انخفاض اسعار النفط عالميا.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على ارتفاع بلغ 1.07 دولار ليصل الى 75.37 دولارا، إلا أنه سجل خسارة اسبوعية بلغت 1.57 دولارا بما يعادل 2.07%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع بلغ 1.07 دولار، ليصل الى 78.92 دولارا، إلا أنه سجل ايضا خسارة اسبوعية ايضا بلغت 1.59 دولار أو ما يعادل 1.97%".

أما خام برنت فقد أغلق في آخر جلسة له من أمس الجمعة على ارتفاع بمقدار 1.17 دولار ليصل الى 79.54 دولارا، وسجل خسارة اسبوعية بلغت 2.12 دولار أو ما يعادل 2.6%.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في آخر جلسة له من يوم الجمعة على ارتفاع ايضا بمقدار 2.02 دولار ليصل الى 76.78 دولارا للبرميل، وسجل خسارة أسبوعية بلغت 1.09 دولار او ما يعادل 1.4% .

وشهدت أسعار النفط الخام تراجعا خلال الأسبوع الماضي مع ضعف بيانات اقتصادية أميركية مما أثار مخاوف بشأن ركود وتباطؤ الطلب على النفط.