للأسبوع الثاني.. خام البصرة يغلق على خسائر كبيرة

شفق نيوز/ سجل خام البصرة "الثقيل والمتوسط" خسائر كبيرة خلال الأسبوع الماضي.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على انخفاض طفيف بلغ سنتا واحدا ليصل الى 76.78 دولاراً، وسجل خسارة اسبوعية بلغت 4.67 دولارات بما يعادل 6.45%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على انخفاض ايضا بلغ سنتا واحدا ليصل الى 70.83 دولارا، وسجل خسارة أسبوعية بلغت 4.37 دولارات او ما يعادل 5.81 %‎.

وسجل خاما برنت، والامريكي خسارة أسبوعية بلغت أكثر من 5% ليغلق خام برنت على 70.36 دولارا ويغلق خام الأمريكي على 64.4 دولارا.

وتراجعت أسعار برنت إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر/ كانون 2021 بعد ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية في أعقاب قرار لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها، بزيادة الحصص الإنتاجية.

وقال تحالف اوبك+ إنه قرر المضي قدماً في زيادة الإنتاج المخطط لها في أبريل/ نيسان، بما يضيف 138 ألف برميل يومياً إلى السوق.