للأسبوع الثاني توالياً .. العراق يتخطى السعودية في صادراته النفطية الى امريكا

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات و الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا انخفضت خلال الأسبوع الماضي، ولكنها رغم ذلك كانت أعلى من السعودية و للاسبوع الثاني على التوالي.

وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثماني دول رئيسية بلغت 4.940 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 450 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 4.490 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 205 آلاف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضة بمقدار ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والتي بلغت معدل 206 آلاف برميل يوميا".

وأشارت إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.573 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 427 ألف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من البرازيل بمعدل 213 الف برميل يومياً، ومن ثم نيجيريا بمعدل 190 الف برميل يومياً".

ووفقاً للإدارة، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام ، من السعودية بمعدل 150 ألف برميل يوميا، ومن الاكوادور بمعدل 103 آلاف برميل يوميا ، ومن كولومبيا بمعدل 79 ألف برميل يوميا".

فيما لم تستورد الولايات المتحدة أي كمية من ليبيا و روسيا.