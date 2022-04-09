للأسبوع الثاني.. انخفاض واردات امريكا النفطية من العراق

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، السبت، انخفاض الصادرات العراقية النفطية لأمريكا للأسبوع الثاني على التوالي لتصل الى معدل 71 الف برميل باليوم.

وقالت الإدارة في تقرير اطلعت عليه، وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من سبع دول بلغت 5549 ملايين برميل يومياً مرتفعة بمقدار 16 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5533 ملايين برميل يوميا".

واضافت ان "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 71 ألف برميل يومياً خلال الاسبوع الماضي، منخفضاً عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت متوسط الصادرات فيه 82 الف برميل يوميا".

وأشارت إلى أن "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.923 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمعدل 619 الف برميل يوميا، ومن ثم السعودية بمعدل 573 الف برميل يوميا".

ووفقاً للإدارة فأن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من كولومبيا بلغت بمعدل 216 الف برميل يومياً، ومن الاكوادور بمعدل 76 الف برميل يومياً، والبرازيل بمعدل 71 الف برميل يومياً، فيما لم تستورد من اي كمية من روسيا او نيجيريا او ترينداد توباغو".