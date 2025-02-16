للأسبوع الثاني ..انخفاض كبير في صادرات نفط العراق إلى أمريكا

شفق نيوز/ سجّلت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، انخفاضاً كبيراً في صادرات العراق النفطية إلى أمريكا خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 8 دول رئيسية بلغت 5.506 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 544 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 6.050 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا تراجعت بشكل كبير تبلغ 46 ألف برميل يوميا منخفضة بمقدار 53 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 99 ألف برميل يوميا".

كما أشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.918 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك بمعدل 482 ألف برميل يوميا، تلتها السعودية بمتوسط 380 ألف برميل يومياً، ومن فنزويلا بمتوسط 226 ألف برميل يوميا".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من البرازيل بمعدل 217 ألف برميل يومياً، ومن كولومبيا كانت بمعدل 150 ألف برميل يوميا، ومن نيجيريا بمعدل 87 ألف برميل يومياً" .