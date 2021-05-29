للأسبوع الثاني ... انخفاض في صادرات العراق النفطية لأمريكا

شفق نيوز/ اعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم السبت، ان صادرات النفط العراقية لأمريكا انخفضت لتصل الى 184 الف برميل خلال الاسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثماني دول بلغت 5 ملايين و197 الف برميل يوميا منخفضة بمقدار640 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقة والذي بلغ 5.837 ملايين برميل".

واضافت ان امريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 184ألف برميل يوميا ،في حين استوردت 199 ألف برميل في الأسبوع الذي سبقه.

واشارت الى ان "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.549 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 661 ألف برميل يوميا، تليها روسيا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 519 الف برميل يوميا، ثم السعودية وبكمية بلغت بمعدل 277 ألف برميل يوميا".

ووفقا للإدارة فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من الاكوادور بلغت 229 ألف برميل يوميا، تليها كولومبيا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 71 الف برميل يوميا، تليها نيجيريا التي بلغت بمعدل 29 الف برميل يوميا .