للأسبوع الثاني.. انخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا

شفق نيوز- متابعة

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، عن استمرار انخفاض صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي.

وأوضحت الإدارة في إحصائية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 10 دول رئيسية بلغ 5.068 ملايين برميل يومياً، منخفضاً بمقدار 498 ألف برميل يومياً مقارنة بالأسبوع الذي سبقه والذي بلغ معدل 5.566 ملايين برميل يومياً".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية إلى أمريكا سجلت معدل 123 ألف برميل يومياً، منخفضة بمقدار 108 آلاف برميل يومياً عن الأسبوع السابق الذي بلغ معدل 231 ألف برميل يومياً".

وأشارت الإدارة إلى أن "أكثر الصادرات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل 3.280 ملايين برميل يومياً، تليها المكسيك بمعدل 493 ألف برميل يومياً، ومن البرازيل بمتوسط 283 ألف برميل، ومن كولومبيا بمعدل 212 ألف برميل يومياً".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من نيجيريا بلغت 210 آلاف برميل يومياً، ومن السعودية 178 ألف برميل يومياً، ومن الإكوادور 101 ألف برميل يومياً، ومن فنزويلا 99 ألف برميل يومياً، ومن ليبيا 89 ألف برميل يومياً".