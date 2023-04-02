للأسبوع الثاني.. انخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا انخفضت للأسبوع الثاني على التوالي.

وقالت الإدارة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول بلغت 4.532 ملايين برميل يوميا منخفضا بمقدار 891 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.423 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 138 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضا بمقدار 6 آلاف برميل كمعدل يومي عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا فيه بمعدل 144 ألف برميل يوميا".

كما أشارت إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 2.957 مليون برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 541 الف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من كولومبيا بمعدل 269 الف برميل يومياً، ومن ثم السعودية بمعدل 228 الف برميل يومياً".

ووفقاً للإدارة، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من البرازيل بلغت معدل 145 الف برميل يوميا، ومن الاكوادور بمعدل 118 الف برميل يوميا، ومن نيجيريا بمعدل 104 آلاف برميل يوميا، ومن ليبيا بمعدل 32 الف برميل يوميا، فيما لم تستورد اي كمية من روسيا".