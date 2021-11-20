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للأسبوع الثاني ..انخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-20T05:54:14+0000
للأسبوع الثاني ..انخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم السبت، عن انخفاض في الصادرات العراقية النفطية لأمريكا لتصل الى 42 الف برميل يوميا بالمعدل المتوسط خلال الاسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من عشر دول بلغت 5.442 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 339 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقة والذي بلغ 5.103 ملايين برميل يوميا".

واضافت ان "امريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 42 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، منخفضة عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت متوسط الصادرات فيها 51 الف برميل يوميا.

واشارت الى ان "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا، و بمعدل بلغ 3,429 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 499 الف برميل يوميا، تلتها السعودية التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 453 الف برميل يوميا، ثم روسيا وبكمية بلغت بمعدل 408 آلاف برميل يوميا".

ووفقا للإدارة فان "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من كولومبيا بلغت معدل 302 الف برميل يوميا، تليها برازيل التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 133 الف برميل يوميا، ثم جاءت الايكوادور التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 103 آلاف برميل يوميا ،ثم جاءت ترينداد وتوباغو التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 72 الف برميل يوميا ، ثم جاءت نيجيريا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل الف برميل يوميا.

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