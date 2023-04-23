للأسبوع الثاني .. انخفاض صادرات العراق النفطية إلى أمريكا

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا انخفضت للأسبوع الثاني على التوالي لتصل الى 180 الف برميل كمعدل خلال الأسبوع الماضي .

وقالت الإدارة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول بلغت 5.395 ملايين برميل يوميا مرتفعا بمقدار 18 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.377 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 180 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضا بمقدار 61 الف برميل كمعدل يومي عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا فيه بمعدل 241 الف برميل يوميا".

وأشارت إلى أن "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.519 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 615 الف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من السعودية بمعدل 339 الف برميل يومياً، ومن ثم كولومبيا بمعدل 303 آلاف برميل يومياً".

ووفقاً للإدارة، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من الاكوادور بلغ معدل 131 الف برميل يوميا، ومن نيجيريا والبرازيل بمعدل 112الف برميل يوميا لكل واحدة منهما، ومن ليبيا بمعدل 84 الف برميل يوميا، فيما لم تستورد اي كمية من روسيا".