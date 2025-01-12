للأسبوع الثاني.. العراق يتجاوز السعودية في صادراته النفطية إلى أمريكا

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن العراق تجاوز للأسبوع الثاني على التوالي، السعودية في صادرات النفطية إلى الولايات المتحدة.

وذكرت الإدارة، في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 10 دول رئيسية بلغت 6.016 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 251 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.765 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 180 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضا بمقدار 32 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقة والذي بلغ 212 ألف برميل يوميا، وهو بذلك يتجاوز السعودية التي بلغت صادراتها لأمريكا بمعدل 69 ألف برميل يومياً".

وأشارت الإدارة، إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 4.422 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 392 ألف برميل يوميا، ثم فنزويلا 253 ألف برميل يومياً، والبرازيل 233 الف برميل يوميا".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من نيجيريا بلغت بمعدل 192 ألف برميل يومياً، ومن الاكوادور 147 ألف برميل يومياً، ومن كولومبيا 72 الف برميل يومياً، ومن لببيا 56 ألف برميل يوميا".