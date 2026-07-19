للأسبوع الثالث على التوالي.. أميركا لا تستورد النفط الخام من العراق

شفق نيوز- بغداد / واشنطن

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة لم تستورد أي شحنات من النفط الخام العراقي خلال الأسبوع الماضي، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي.

وبحسب البيانات الأسبوعية، التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فقد بلغت واردات الولايات المتحدة من النفط العراقي "صفراً" خلال الأسابيع المنتهية في 27 حزيران، و3 تموز، و10 تموز 2026، بعد أن كانت قد سجلت 71 ألف برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 19 حزيران، و107 آلاف برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 5 حزيران الماضي.

ووفقاً للبيانات، جاءت كندا في صدارة موردي النفط الخام إلى الولايات المتحدة بواقع 3 ملايين و873 ألف برميل يومياً، تلتها فنزويلا بـ675 ألف برميل يومياً، ثم المكسيك بـ442 ألف برميل يومياً.

وجاءت كولومبيا رابعاً بـ100 ألف برميل يومياً، تلتها الإكوادور بـ80 ألف برميل يومياً، وليبيا بـ78 ألف برميل يومياً، ثم البرازيل بـ64 ألف برميل يومياً، في حين أوضحت المؤشرات أن الأسواق الأميركية لم تسجل أي واردات نفطية من العراق أو السعودية أو نيجيريا خلال الأسبوع نفسه.