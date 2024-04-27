للأسبوع الثالث.. خام البصرة يغلق على خسائر طفيفة

شفق نيوز/ حقق خام البصرة، خسائر أسبوعية طفيفة للأسبوع الثالث على التوالي، رغم تسجيل أسعار النفط العالمي مكاسب أسبوعية بنسبة 2%.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم الجمعة على ارتفاع بلغ 68 سنتاً ليصل إلى 86.13 دولاراً، لكنه سجل خسائر أسبوعية بلغت 38 سنتاً بما يعادل 0.44%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط، في آخر جلسة له على انخفاض بلغ 68 سنتاً ليصل إلى 89.33 دولاراً، وبهذا يسجل أيضاً خسائر أسبوعية بلغت 44 سنتاً أو ما يعادل 0.49%.

ويأتي ذلك في وقت، ارتفعت فيه أسعار النفط العالمية، في نهاية تعاملات أمس الجمعة، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثانية على التوالي، كما حققت مكاسب أسبوعية للمرة الأولى في 3 أسابيع.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، ارتفع الخامان القياسيان (برنت، وغرب تكساس الوسيط) بنحو 2.5% و0.8% على التوالي.