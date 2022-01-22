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للأسبوع الثالث تواليا.. أسعار النفط تغلق على مكاسب

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-22T06:21:18+0000
للأسبوع الثالث تواليا.. أسعار النفط تغلق على مكاسب

شفق نيوز/ أغلقت أسعار النفط للأسبوع الثالث تواليا على مكاسب بدعم من المخاوف بشأن الإمدادات والمخاوف السياسية، إلا أن زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام والوقود الأميركية حد من الارتفاع.

وأغلق خام برنت في آخر جلسة له الجمعة على انخفاض بمقدار 0.49 دولارا ليصل الى 87.89 دولارا، الا انه حقق ربحا اسبوعيا بلغ 1.83 دولارا او ما يعادل نسبة 2.13% في اسبوع.

فيما أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أيضا على انخفاض بمقدار 0.41 دولارا ليصل الى 85.14 دولار للبرميل وحقق ربحا اسبوعيا ايضا بلغ 1.32 دولارا او ما يعادل نسبته 1.57%.

وارتفعت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي وتصاعدت المخاوف بشأن الإمدادات هذا الأسبوع بعد أن هاجمت جماعة الحوثي اليمنية دولة الإمارات، ثالث أكبر منتج في منظمة أوبك، بينما حشدت روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، قوات بأعداد كبيرة بالقرب من حدود أوكرانيا مما يثير مخاوف من غزو محتمل.

ومع ذلك قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء إن من المتوقع أن يتجاوز المعروض النفطي الطلب قريبا إذ أن من المنتظر أن يضخ بعض المنتجين الخام عند أعلى المستويات على الإطلاق أو فوقها، فيما يصمد الطلب رغم انتشار المتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

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