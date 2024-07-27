للأسبوع الثالث تواليا .. خام البصرة يسجل خسائر جديدة ‎

للأسبوع الثالث تواليا .. خام البصرة يسجل خسائر جديدة ‎
2024-07-27T06:08:41+00:00

شفق نيوز/ سجل خام البصرة بنوعيه الثقيل والمتوسط خسائر للأسبوع الثالث على التوالي، وسجلت أسعار النفط في الأسواق العالمية ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي بنحو 2‎%‎‎.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم الجمعة على ارتفاع  بلغ 1.41 دولار ليصل الى 77.38 دولارا، وسجل خسائر أسبوعية بلغت 2.4 دولار بما يعادل 2.56‎%‎.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع  بلغ 1.41 دولار ليصل الى 80.28  دولارا، وسجل خسائر أسبوعية  بلغت 2.3 دولار او ما يعادل 2.27‎%‎% .

 وسجلت أسعار النفط خسائر للمرة الأولى في 3 جلسات متتالية.، إذ انخفض الخامان القياسيان (برنت وغرب تكساس الوسيط) بنحو 1.8% لكل منهما خلال الأسبوع المنتهي .

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