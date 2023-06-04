للأسبوع الثالث تواليا .. انخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا انخفضت للأسبوع الثالث على التوالي لتصل الى معدل 114 الف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في جدولا لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول رئيسية بلغت 6.016 ملايين برميل يوميا مرتفعا بمقدار 767 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.249 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 114 ألف برميل يوميا الاسبوع الماضي، منخفضة بمقدار 22 الف برميل كمعدل يومي عن الاسبوع الذي سبقه والذي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا فيه بمعدل 136 الف برميل يوميا".

وأشارت إلى أن "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.589 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 913 الف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من السعودية بمعدل 534 الف برميل يومياً، ومن ثم كولومبيا بمعدل 286 الف برميل يومياً".

ووفقاً للإدارة، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من الاكوادور بلغ معدل 214 الف برميل يوميا، ومن البرازيل بمعدل 182 الف برميل يوميا، ومن نيجيريا بمعدل 98 الف برميل يوميا، ومن ليبيا بمعدل 86 الف برميل يوميا، فيما لم تستورد اي كمية من روسيا".