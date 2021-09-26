للأسبوع الثالث توالياً..انخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ،يوم الأحد، عن انخفاض الصادرات العراقية النفطية لأمريكا بمعدل 8 آلاف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول بلغت 5.006 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار126 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقة والذي بلغ 4.880 ملايين برميل".

واضافت ان "امريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 42 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، منخفضا بمعدل 8 آلاف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 50 الف برميل يوميا".

واشارت الى ان "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3,143 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 835 ألف برميل يوميا، تلتها البرازيل بلغت الاستيرادات منها بمعدل 440 الف برميل يوميا، ثم السعودية وبكمية بلغت بمعدل 399 ألف برميل يوميا".

ووفقا للإدارة فان "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من كولومبيا بلغت معدل 212 ألف برميل يوميا، تليها روسيا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 137 الف برميل يوميا، ومن ثم جاءت الاكوادور التي بلغت الاستيرادات منها 102 الف برميل يوميا وجاءت اخيرا نيجيريا بمعدل 95 الف برميل يوميا".