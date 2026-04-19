للأسبوع الثالث.. انخفاض صادرات العراق النفطية لأميركا

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأحد، عن انخفاض الصادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة للأسبوع الثالث على التوالي.

وذكرت الإدارة في احصائية لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "متوسط الاستيرادات الأميركية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثمان دول رئيسية بلغت معدل 4.675 مليون برميل يوميا منخفضة بمقدار 947 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ معدل 5.622 مليون برميل يوميا".

و أضافت أن “صادرات العراق النفطية إلى أميركا بلغت معدل 109 ألف برميل يوميًا، منخفضة بمقدار 11 ألاف برميل يوميًا عن الأسبوع الذي سبقه، والذي بلغ معدل 120 ألف برميل .

وأشارت الإدارة، إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأميركا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.519 مليون برميل يوميا، تليها فنزويلا بمعدل 412 الف برميل يوميا ومن السعودية بمتوسط 249 الف برميل ومن المكسيك بمعدل 145 الف برميل يوميا".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأميركية من النفط الخام من كولومبيا بلغت معدل 130 الف برميل يوميا ومن الاكوادور وبمعدل بلغ 68 الف برميل يوميا، ومن البرازيل معدل 43 الف برميل يوميا، فيما لم تستورد أي كمية من ليبيا أو نيجيريا.

وتستورد أميركا معظم النفط الخام ومشتقاته من هذه الدول الرئيسية العشرة، ويقدر استهلاك الولايات المتحدة اليومي من النفط حوالي 20 مليون برميل، وتعد بذلك أكبر مستهلك للنفط في العالم.