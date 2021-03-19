لليوم السادس تواليا .. النفط يواصل الإنخفاض والخسائر تصل لـ9%

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة لليوم السادس على التوالي ، متراجعة بنسبة 9٪ تقريبًا هذا الأسبوع ، حيث حفزت موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا الجديد (كوفيد -19) على وجه الخصوص في جميع أنحاء أوروبا عمليات إغلاق جديدة وقلصت الآمال في حدوث انتعاش وشيك في الطلب على الوقود.

وقال جولدمان ساكس إن الرياح المعاكسة المتعلقة بطلب الاتحاد الأوروبي وإمدادات إيران ستبطئ إعادة توازن سوق النفط بمقدار 0.75 مليون برميل يوميًا في الربع الثاني ، رغم أنه يتوقع أن تعمل أوبك + على تعويض ذلك.

وأدت مخاوف السلامة بشأن الآثار الجانبية للقاح AstraZeneca إلى توقف العديد من الدول الأوروبية عن إعطاء اللقاح.

وعلى الرغم من أن ألمانيا وفرنسا ودول أخرى أعلنت استئناف التطعيمات بعد أن أعلن المنظمون أن لقاح AstraZeneca آمنًا ، إلا أن توقف البرنامج جعل من الصعب التغلب على مقاومة اللقاحات بين بعض السكان.

وسيتعين على بريطانيا إبطاء طرح لقاح COVID-19 الشهر المقبل بسبب تأخير الإمداد.

ستبدأ العديد من المناطق الفرنسية المتضررة بشدة من وباء COVID-19 ، بما في ذلك منطقة إيل دو فرانس حول باريس ، إغلاقًا جديدًا لمدة أربعة أسابيع اعتبارًا من يوم الجمعة.

وقالت آي إن جي إيكونوميكس في مذكرة: "أصبحت السوق متوترة بشكل متزايد حول بعض البلدان في أوروبا التي تفرض قيودًا مرتبطة بـ COVID-19 مرة أخرى ، وبذلك تثير مخاوف بشأن توقعات الطلب".

وفي أجزاء أخرى من العالم ، سجلت البرازيل ثاني أكثر الأيام فتكًا في جائحة COVID-19 ، حيث سجلت 2724 حالة وفاة ، بينما أبلغت الهند يوم الجمعة عن أعلى زيادة يومية في حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 في أكثر من ثلاثة أشهر.

ووفقًا لموقع مبادرة بيانات المنظمات المشتركة على الإنترنت يوم الخميس ، فإن إمدادات النفط وفيرة أيضًا ، مع زيادة صادرات المملكة العربية السعودية من الخام في يناير للشهر السابع على التوالي إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل 2020.

وزادت الشحنات من أكبر مصدر للنفط في العالم إلى 6.582 مليون برميل يوميا في يناير من 6.495 مليون في الشهر السابق.