لليوم الرابع تواليا .. مبيعات البنك المركزي العراقي تواصل التراجع

شفق نيوز/ تراجعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة اليوم الاربعاء لليوم الرابع على التوالي هذا الاسبوع، فيما سجلت تراجعا بنسبة بلغت اكثر من 6%.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم انخفاضا في مبيعاته بنسبة 6.6 % لتصل الى 14 مليونا و54 ألفا و239 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 دينارا لكل دولار، مقارنة بيوم أمس الثلاثاء حيث بلغت المبيعات فيها 15 مليون و47 ألف.

وأضاف أن الطلب توزع بواقع 12 مليونا و754 ألفا و239 دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما توزعت البقية الباقية والبالغة مليونا و300 ألف دولار على شكل بيع نقدي غطاها البنك بالكامل بسعر صرف بلغ 1460 دينارا لكل دولار واحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن اربع مصارف قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، فيما قام مصرف واحد بتلبية الطلبات النقدية.