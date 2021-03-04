لليوم الرابع تواليا.. مبيعات البنك المركزي العراقي تسجل انخفاضاً في مزاد العملة

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، يوم الخميس، بنسبة بلغت 9 في المئة لتصل الى 109 ملايين دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم انخفاضاً في مبيعاته بنسبة 9.43 بالمئة لتصل الى 109 ملايين و16 الف دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاربعاء حيث بلغت المبيعات فيها 120 مليوناً و52 ألفاً و218 دولاراً.

وذهبت المشتريات البالغة 109 ملايين و16 الف دولار، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما لم تقم المصارف بأي شراء للدولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 12 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج.