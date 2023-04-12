لليوم الرابع توالياً .. تراجع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي من الدولار لليوم الرابع على التوالي في مزاد، اليوم الأربعاء، وبنسبة 17% لتصل إلى 157 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 157 مليونا و564 الفا و543 دولارا بانخفاض بلغ نسبته 17.8%، مقارنة بيوم امس الثلاثاء الذي بلغت المبيعات فيه 191 مليونا و 510 آلاف و98 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 114 مليونا و 164 الفا و 543 دولارا، فيما ذهبت البقية البالغة 43 مليونا و400 الف دولار على شكل مبيعات نقدية .

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 13 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 25 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 100 شركة.