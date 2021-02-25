سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

لليوم الرابع توالياً.. أنخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-25T07:28:04+0000
لليوم الرابع توالياً.. أنخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسية لليوم الرابع على التوالي في العاصمة العراقية بغداد وأقليم كوردستان، اليوم الخميس ( 25 شباط 2020).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت اليوم، 145350 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح أمس الاربعاء 145500 دينار عراقي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت ايضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 145750 ديناراً عراقياً، بينما بلغت اسعار الشراء 144750 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار بيع الدولار انخفاضاً طفيفا حيث بلغ 145500 دينار لكل مائة دولار، فيما ارتفعت اسعار الشراء وبواقع 145000 دينار لكل مائة دولار امريكي.

 

 

related

اسعار صرف الدولار تعاود الارتفاع في بغداد وكوردستان

Date: 2020-12-10 07:31:34
اسعار صرف الدولار تعاود الارتفاع في بغداد وكوردستان

انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد واستقرارها في كوردستان

Date: 2021-01-21 07:19:34
انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد واستقرارها في كوردستان

بعد الارتفاع الكبير.. انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2020-12-15 07:20:46
بعد الارتفاع الكبير.. انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

اسعار الدولار في بغداد وكوردستان تعاود الارتفاع

Date: 2020-10-06 07:35:45
اسعار الدولار في بغداد وكوردستان تعاود الارتفاع

ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2020-12-07 07:22:25
ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

ارتفاع سعر الدولار في بغداد واربيل

Date: 2020-08-12 07:43:55
ارتفاع سعر الدولار في بغداد واربيل

الدولار يرتفع أمام الدينار في بغداد وكوردستان

Date: 2021-01-18 07:12:34
الدولار يرتفع أمام الدينار في بغداد وكوردستان

انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2020-12-22 07:14:36
انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان