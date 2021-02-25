لليوم الرابع توالياً.. أنخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسية لليوم الرابع على التوالي في العاصمة العراقية بغداد وأقليم كوردستان، اليوم الخميس ( 25 شباط 2020).
وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت اليوم، 145350 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.
فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح أمس الاربعاء 145500 دينار عراقي.
وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت ايضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 145750 ديناراً عراقياً، بينما بلغت اسعار الشراء 144750 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.
أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار بيع الدولار انخفاضاً طفيفا حيث بلغ 145500 دينار لكل مائة دولار، فيما ارتفعت اسعار الشراء وبواقع 145000 دينار لكل مائة دولار امريكي.