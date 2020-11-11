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لليوم الرابع توالياً.. استقرار اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-11T07:24:36+0000
لليوم الرابع توالياً.. استقرار اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد، وكوردستان لليوم الرابع على التوالي اليوم الأربعاء 11 تشرين الثاني 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 124950 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 124950 دينار مقابل 100 دولار.

في حين سجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد ليوم امس الثلاثاء 124900 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 125500 دينارعراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 124500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا ايضا حيث بلغ سعر البيع 125100 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع  125000 لكل مائة دولار امريكي.

 

 


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