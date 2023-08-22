لليوم الرابع.. استقرار أسعار الذهب في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان لليوم الرابع على التوالي، اليوم الثلاثاء، (22 اب 2023).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت، صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 405 الاف دينار، وسعر شراء 401 الف دينار، وهي نفس الاسعار ليوم امس الاثنين.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا ايضا عند 375 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 371 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب بالمفرد في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 410 الاف دينار و 420 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 380 الفاً و 390 الف ديناراً.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت استقرارا حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 385 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 425 الف دينار، وعيار 18 بيع 365 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات