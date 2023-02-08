لليوم الرابع.. ارتفاع مبيعات مزاد العملة العراقي النقدية من الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي النقدية من الدولار في مزاد اليوم الأربعاء، على حساب الحوالات الخارجية .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليومـ خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 89 مليونا و236 الفا و 314 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي .

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت على شكل نقدي بواقع 61 مليونا و297 الفا و629 دولارا، فيما ذهبت البقية البالغة 27 مليونا و938 الفا و 685 دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات).

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 15 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 11 مصرفا، وكان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 174 شركة.