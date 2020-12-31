لليوم الخامس توالياً.. مبيعات المركزي العراقي في تراجع

شفق نيوز/ تراجعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة اليوم الخميس لليوم الخامس على التوالي هذا الأسبوع، فيما سجلت تراجعا بنسبة بلغت اكثر من 18%.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم انخفاضا في مبيعاته بنسبة 18 % لتصل الى 11 مليونا و427 ألفا و660 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 دينارا لكل دولار، مقارنة بيوم أمس الأربعاء حيث بلغت المبيعات فيها 14 مليونا و54 ألفا.

وأضاف أن الطلب توزع بواقع 11 مليونا و327 ألفا و660 دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما توزعت البقية الباقية والبالغة 100 ألف دولار على شكل بيع نقدي غطاها البنك بالكامل بسعر صرف بلغ 1460 دينارا لكل دولار واحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سبعة مصارف قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، فيما قام مصرف واحد بتلبية الطلبات النقدية.