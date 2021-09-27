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لليوم الخامس توالياً.. أسعار النفط ترتفع وسط قيود العرض

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-27T05:29:54+0000
لليوم الخامس توالياً.. أسعار النفط ترتفع وسط قيود العرض

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط لليوم الخامس على التوالي يوم الاثنين، مع توجه خام برنت إلى 80 دولارا وسط مخاوف بشأن الإمدادات حيث تشهد أجزاء من العالم زيادة في الطلب مع تخفيف ظروف الوباء.

وارتفع خام برنت 1.024 دولار أو 1.31 بالمئة إلى 79.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:08 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفع للأسبوع الثالث على التوالي حتى الجمعة. 

وزاد النفط الأمريكي 0.97 دولار أو 1.30 بالمئة إلى 74.98 دولار وهو أعلى مستوياته منذ يوليو تموز بعد ارتفاعه للأسبوع الخامس على التوالي الأسبوع الماضي.

وقال مختصون في صناعة النفط؛ إن استمرار ضيق العرض ادى الى الاعتماد على المخزونات في جميع المناطق، كما أن ارتفاع أسعار الغاز يساعد أيضًا في دفع النفط إلى الأعلى حيث يصبح السائل أرخص نسبيًا لتوليد الطاقة.

وواجه أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤهم ، المعروفين باسم أوبك +، صعوبة في زيادة الإنتاج مع استمرار نقص الاستثمار أو التأخير في الصيانة بسبب الوباء، بعد أن فشل انتعاش الطلب.

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